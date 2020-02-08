Ajdin Hasic: Sabırsızlıkla bekliyorum

Beşiktaş'ın, Kevin Prince Boateng'i transfer etmesi nedeniyle TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun sözleri:

"EN RAHAT HİSSETTİĞİM MEVKİ SAĞ KANAT"

"Normalde sağ kanat ve 10 numara oynuyorum. Forvet oynadığım da oldu. Kendimi en rahat hissettiğim mevki sağ kanat. Kendimden bahsetmeyi çok sevmem. Umarım yakın zamanda Vodafone Park'ta dünyanın en iyi taraftarlarının karşısına çıkabilirim."

"HEYECANDAN TİTREDİM"

"Burada ilk 11'e gimek için elimden geleni yapacağım. Vodafone Park'a ilk adım attığımda heyecandan titriyordum, bu taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."