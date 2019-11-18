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Ajdin Hasic'e verilen imza parası şaşırttı

Fikret Orman yönetimi tarafından alınan 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'e 19 milyon TL imza parası verilmesi, Ahmet Nur Çebi'yi adeta çıldırttı.

| Haber Merkezi
Ajdin Hasic'e verilen imza parası şaşırttı
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Beşiktaş'ta eski yönetimin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'in imza parası, krize neden oldu.

17 yaşındayken transfer edilen ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran Bosnalı oyuncu ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalanamamış, imza ocak ayına kalmıştı.

HEM İMZA HEM MENAJERLİK PARASI

Hasic 7 Ekim'de 18 yaşını doldurdu, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncu için yapılan anlaşmada 3 milyon euro (19 milyon TL) imza ve menajerlik parası olduğunu öğrenince inceleme başlattı.

Bu parayı fazla bulan Çebi'nin, yöneticilere indirim yapılması için talimat verdiği belirtildi. 

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