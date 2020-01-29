Akçay: Şikayet etme şansımız yok

Süper Lig'de 13 puanla 17. sırada yer alan Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beştepe Tesisleri'nde açıklamarda bulundu.

Sıkıntılı bir süreçte MKE Ankaragücü'nün başına geçen Akçay, "Zor bir durum söz konusu ama şikayet etme şansımız yok. Dolayısıyla şikayet ederek sorunun parçası olmak yerine sorunu çözeceksiniz. Başarmak, ligde kalmak, üst sıralara tırmanmak imkansız değil." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ

"Hem karakterli takım hem de takımına sahip çıkan taraftar var. Onların yüksek enerjisini arkasına alan bir ekip var." diyen Akçay, şunları söyledi: "Yönetim kurulu gerekli çabayı göstermiş, oyuncularımızın ekonomik sorunlarının büyük bölümünü zaten çözmüş. Bu da bizim için çok büyük bir şans. Bunu olumlu kullanıp biz de üzerimize düşen görevi iyi yapabilirsek... Bunun için çok çalışacağız ve bu saygıdeğer kulübümüzü bu kaoslu ortamdan çıkarmaya çalışacağız. Umarım başarırız. Futbola borçlusunuz. Futbol size ev, araba verdi, çocuklarınızın okuması için ekonomi verdi. Nasıl olacak? Bunları alırken iyi ama şartlar kötü oldu futbola sırtını döneceksin, biz dönmüyoruz, anlayışımız o değil."

MKE Ankaragücü'nü tercih etmesindeki faktörleri sıralamaya devam eden Akçay, "Burada şartları mümkün olduğu kadar iyileştirebileceğimize inandığımız ve teknik adamlık özelliklerimizi yansıtabileceğimiz bir ortam var. Şimdi bunları kullanacağız. Çalışırız, takdir Allah'ın. Sen uğraşacaksın, sonuçta sahada aktörler oynayacak. Bu tamamen tek başınıza size ait değil, çok fazla argümanı olan bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla futbola borçlu olduğumuzu düşünerek geldim." diye konuştu.

Akçay, sarı-lacivertli takımın uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen 1-1 berabere kaldığı Hes Kablo Kayserispor maçında iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirerek, "Takımın Kayserispor müsabakasında gösterdiği karaktere de inanıyorsunuz. Sonuçta veriler var. Bazı verileri de dikkate aldığımızda 'ben bu işi yapıyorum, dolayısıyla sırtımı dönemem' diye düşünüyorsunuz ve elinizi taşın altına uzatıyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.