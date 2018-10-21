Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 karşısında bir adım önde olduğunu söyledi.

Oynadığı dönemde skandallarıyla gündeme gelen ve sarı-lacivertli takımın en kötü transferleri arasında yer alan Emenike, F.Bahçeli futbolculara sosyal medyadan bir mesaj gönderdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe küme düşme hattına girmekten kurtuldu ve haftayı 15. sırada kapattı.

İspanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan As'ın haberine göre, Real Madrid Lopetegui'nin yerine Guti'yi göreve getirmeyi düşünüyor.

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Beşiktaş mücadelesinde Oğuzhan Özyakup'un penaltısında gole izin vermedi ve Göztepe kariyerindeki 6. penaltısını kurtarmış oldu.

Cenk Tosun'un bir gol attığı karşılaşmada Everton, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Göztepe maçının ardından yaptığı basın toplantısında, basit goller yediklerini ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

Şenol Güneş: Bu oyunla bile kaybetmeyi hak etmedik

1 İngiliz basınının Emre Mor yorumu İngilizler, Celta Vigo'da kadroya bile giremeyen Emre Mor'un düşüşünü örnek göstererek, "Tüm genç oyuncular için bir uyarı bir örnek niteliğinde" yorumunda bulundu.

2 İspanyol basını: Arda bozuk karakterli bir milyoner Sport gazetesi yazarı Toni Frieros, Arda Turan'la ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Yazar, "Arda yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı" dedi.

3 Rıdvan Dilmen: Arda tam liderlik yapacak adamdı Arda Turan'ın son dönemde karıştığı olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Tam lider olabilecek oyuncuydu, herkes vermek istiyor sorumluluğu ama kendisi bana vermeyin diyor" dedi.

4 A Milli Takım'a lazım olan taktik Sosyal medyada, Rusya karşısında dökülen ve Uluslar Ligi'nde bir üst tura yükselme şansını kaybeden A Milli Takım'ın durumunu özetleyen bir videoda paylaşılıyor.

5 Ömer Çatkıç tahliye edildi FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

6 Mayweather, Khabib Nurmagomedov'la dövüşecek Emekli boksör Floyd Mayweather, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti.

7 Futbolcuların bedelli askerlik yapacağı tarih Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, profesyonel futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürüttüklerini söyledi.

8 Sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in alacağı ücret Galatasaray ile sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar uzatan Fatih Terim'in yıllık 20 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

9 Salih Uçan kulübeye hapsoldu F.Bahçe'nin sırasıyla Roma, Sion ve Empoli'ye kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan, yine beklentileri karşılayamadı. 24 yaşındaki futbolcu yeni takımında hiç süre alamadı.