Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde 11 madalya

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nın 5. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.
Milli sporcular, artistik cimnastikte günü 7 madalya ile bitirdi. Ahmet Önder paralel aletinde altın, atlama masası ve yer aletinde gümüş madalya aldı. İbrahim Çolak halka aletinde altın, Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde gümüş, Ferhat Arıcan atlama masasında bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalyayı boynuna taktı.
GÜREŞ
Serbest stilde milli güreşçiler, Türkiye'ye 4 madalya kazandırdı. 86 kiloda Ahmet Bilici ve 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan altın, 97 kiloda Yunus Emre Dede ve 74 kiloda Muhammet Demir bronz madalya aldı.