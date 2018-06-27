Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde 11 madalya

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

2 Arjantin ve Hırvatistan son 16 turuna kaldı Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Nijerya ve İzlanda ise turnuvaya veda etti.

3 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

4 Anthony Joshua kemerini kaybedebilir WBA yönetimi, Anthony Joshua'nın İngiliz boksör Alexander Povetkin'in müsabaka teklifini bir kez daha ertelemesi halinde kemerinin elinden alınacağını bildirdi.

5 Arjantinli taraftarlar şehirleri karıştırdı Dünya Kupası'nın en şanssız isimleri iki Arjantinli taraftar oldu. Tangoculara gönül veren ikili, Hırvatistan maçının olduğu yeri karıştırınca yaklaşık 950 kilometre uzaktaki başka şehre gitti.

6 Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Negredo ve Love'a teklifler var Aboubakar'ı Porto'dan kiralayan Beşiktaş, geçen sezon takımda bekleneni veremeyen Love ya da Negredo'dan biriyle yollarını ayıracak.

8 Fenerbahçe kaleye Begovic'i alıyor Ali Koç'un başkan olmasından sonra yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de değişim kalede de yaşanacak. İngiliz basını ise sarı-lacivertli ekibin Begovic'i alacağını yazdı.

9 Niasse Galatasaray'da oynamak istiyor Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği Niasse, sarı-kırmızılı ekipte oynamak istediğini açıkladı.