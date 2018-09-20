Akhisar Avrupa'daki ilk maçında yenildi

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını elde eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.
İLK MAÇTAN MAĞLUP AYRILDI
İlk kez uluslararası bir maça evsahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Krasnodar'a galibiyeti getiren golü 26. dakika Viktor Claesson kaydetti.
Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından takımın başında sahaya Cem Kavçak çıktı.
Gruptaki diğer maçta Sevilla, evinde Standard Liege'i 5-1 yendi.