1 Akhisar-Beşiktaş - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

2 Monchi: Cengiz Liverpool'a karşı önemli bir koz Roma Sportif Direktörü Monchi, Liverpool maçlarında Cengiz Ünder'e çok güvendiklerini söyledi.

3 Brahimi'den Beşiktaş'a güzel haber Adı Beşiktaş'la anılan Porto'nun yıldız futbolcusu Brahimi, sezon sonunda Portekiz ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

4 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kupanın iki favorisi Real Madrid ile Bayern Münih yarı finalde karşı karşıya gelecek.

5 Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura sonrasında Arsenal ile Atletico Madrid, Olympique Marsilya ile Salzburg eşleşti.

6 Emre Belözoğlu: Galatasaray'a yenilmeyiz Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, Galatasaray'a deplasmanda kaybetmeyeceklerini ifade etti.

7 Fatih Terim'in Başakşehir planı Fatih Terim, Başakşehir'e karşı orta sahayı güçlü tutmak için Belhanda'nın yerine Donk'u oynatacak. Terim ayrıca Adebayor'a da özel önlem alacak.

8 Aziz Yıldırım'ın anlaştığı scout Portekiz basınının, Fenerbahçe'nin Jose Boto'yu transfer edeceğini yazmasının ardından Aziz Yıldırım da bu haberi doğrular nitelikte konuştu.

9 Arda Turan, G.Saray'a karşı 11'de G.Saray taraftarının büyük bir kesmi Arda Turan'ın protesto edileceği için eski takımına karşı oynamayacağını düşünüyor. Ancak milli futbolcu sarı-kırmızılı ekibe karşı maça 11'de başlayacak.