Akhisar-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
5 DEPLASMANDAN SADECE 1 GALİBİYET ALDI
Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Beşiktaş, kötü dış saha performansı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar son 5 deplasma maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.
Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Akhisar: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznov
Beşiktaş: Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo