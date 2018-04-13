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Akhisar-Beşiktaş - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Akhisar-Beşiktaş - CANLI SKOR
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Akhisar-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5 DEPLASMANDAN SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Beşiktaş, kötü dış saha performansı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar son 5 deplasma maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Akhisar: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznov

Beşiktaş: Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

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