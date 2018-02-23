Akhisar evinde Konyaspor'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.
AKHİSAR 3 ATTI
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 68. dakikalarda Seleznev ile birlikte 88. dakikada Serginho'dan geldi. Bu sonucun ardından Akhisarspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi.
Konyaspor ise 21 puanla küme düşme potasında, 16. basamakta yer aldı. Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.