Akhisar kalecisi Fatih: Dany kırmızı kart görmeliydi

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ancak asıl hedeflerinin Süper Lig ve Avrupa Ligi olduğunu söyleyen Akhisarspor kalecisi Fatih, tartışmalara yol açan Dany-Rodrigues pozisyonu için şu yorumu yaptı:

DANY BİLE KIRMIZI BEKLİYORDU

“O pozisyon kırmızı kart, net! Rodrigues’e faulü yapan Dany dahil hepimiz Cüneyt Çakır’ın kırmızı kart vermesini bekliyorduk. Rodrigues, Dany’nin 1 metre, Vrsajevic’in de 1.5-2 metre önündeydi. Hakem VAR ekranına gittiğinde kırmızı kart çıkaracağını zannediyorduk ama farklı yorumlamış Cüneyt hoca. Benim görüşüm kırmızı kart.”