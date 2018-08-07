Ensonhaber.com'a dön

Akhisar kalecisi Fatih: Dany kırmızı kart görmeliydi

Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, Rodrigues'e faul yapan Dany'nin sarı kart görmesine şaşırdıklarını söyledi.

Yorum Yap

Akhisar kalecisi Fatih: Dany kırmızı kart görmeliydi

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ancak asıl hedeflerinin Süper Lig ve Avrupa Ligi olduğunu söyleyen Akhisarspor kalecisi Fatih, tartışmalara yol açan Dany-Rodrigues pozisyonu için şu yorumu yaptı:

DANY BİLE KIRMIZI BEKLİYORDU

“O pozisyon kırmızı kart, net! Rodrigues’e faulü yapan Dany dahil hepimiz Cüneyt Çakır’ın kırmızı kart vermesini bekliyorduk. Rodrigues, Dany’nin 1 metre, Vrsajevic’in de 1.5-2 metre önündeydi. Hakem VAR ekranına gittiğinde kırmızı kart çıkaracağını zannediyorduk ama farklı yorumlamış Cüneyt hoca. Benim görüşüm kırmızı kart.”

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM