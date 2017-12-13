Akhisar kupada son 16'da

Yeşil-siyahlı ekip, ilk maçta Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etmişti.
Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 - Ankara Demirspor: 1
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Cemal Bingül, Deniz Turgut
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Sissoko), Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram (Dk. 70 Serginho), Eray Ataseven, Barbosa, Emnes, Olcan Adın (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Muğdat Çelik, Hora
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan (Dk. 79 Adem Sağlam), Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari (Dk. 46 Hasan Kaya), Barış Gök, Celal Çırpanlı, Ahmet Şahbaz, Çınar Tarhan, Sebahattin Usta (Dk. 46 Furkan Işıkdemir), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan
Goller: Dk. 7 Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), Dk. 34 Olcan Adın (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 67 Ahmet Şahbaz (Ankara Demirspor)