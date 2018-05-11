Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

KRALSPOR

Uzun kupa maratonunda mutlu sonra ulaşan takım, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Akhisarspor oldu. Ege temsilcisi böylece Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanırken, lig beşinciliği için yarışan 3 takımın da Avrupa hayallerini başlamadan bitirdi.

LİG 4.CÜSÜ SEZONU 1 AY ERKEN AÇACAK

Akhisarspor'un şampiyonluğu Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor'un Avrupa Ligi'ne katılma şansını bitirdi. Ligdeki üçüncülük-dördüncülük yarışı da daha kritik bir hal aldı.

Kupayı Fenerbahçe yerine Akhisarspor kazanınca ligi üçüncü bitiren takımın Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı ortadan kalktı. Lig üçüncüsü turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayacak, ilk Avrupa maçını 9 Ağustos'ta oynayacak ve sezonunu temmuz ayının ortasında açacak.

Ligi dördüncü sırada bitiren takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve ilk karşılaşmasına 26 Temmuz'da başlayacak. Lig dördüncüsü sezon başı hazırlıklarına haziran ayının ortalarında başlayacak.





TÜM PLANLAR AVRUPA'YA GÖRE

Avrupa kupalarına göre sezon planlaması yapan takımlar için ligi üçüncü veya dördüncü bitirmek arasında ciddi bir fark var. Son 2 haftada üçüncü olan takım hem sezonu geç açarak daha rahat bir hazırlık kampı geçirecek, hem de transfer konusunda daha kapsamlı çalışma yapma şansı bulacak.