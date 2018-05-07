Akhisar taraftarı minik G.Saraylıya ayıp etti

Galatasaray'ın Akhisaspor'u 2-1 yendiği maçta tribünlerde yine çirkin bir olay yaşandı. Daha önce bazı statlarda da yaşanan rakip takım taraftarının üzerinden forma çıkarma görüntüleri Akhisar tribünlerinde de ekrana yansıdı.
MİNİK TARAFTARA EŞOFMAN GİYDİRİLDİ
Akhisarspor tribünlerinde oturan minik bir Galatasaray taraftarı, mücadeleyi izlemeye sarı-kırmızılı formayla geldi.
Tribünlerden büyük tepki gelmesi üzerine minik çocuğun yanında maçı izlemeye gelen ebeveyni, Galatasaray formasını gizlemek için üzerine eşofman giydirmek zorunda kaldı.