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Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kavga çıktı

Akhisarspor-Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar bıçakla yaralandı.

Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kavga çıktı
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Spor Toto Akhisar Stadı’nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı.

TRİBÜNDE KAVGA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kavga çıktı.

TARAFTAR BIÇAKLANDI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.

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