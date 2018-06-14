Akhisar'da Okan Buruk dönemi sona erdi

Akhisar'dan yıllık 2 milyon lira kazanan Okan Buruk, ligin en az kazanan hocalarından biri konumundaydı. Buruk, Fenerbahçe'nin elinden Türkiye Kupası'nı alarak büyük bir başarı yaşattığı Akhisar'dan zam talep etti.

ZAM TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Okan Buruk'la iki kez görüşen Ege ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Okan Buruk da aynı rakam üzerinden sözleşme uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. Tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.

TARİHİ BAŞARININ ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Akhisar, gelecek yıl ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan da büyük tepki var.