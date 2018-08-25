Akhisar'da Seleznyov'un yokluğunu Manu dolduracak

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

1 Gomis: Bu bir elveda değil Galatasaray'dan Al Ahli'ye transfer olan Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fransız golcü"Bu bir elveda değil. Tekrardan görüşmek üzere." dedi.

2 Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirdiği stoper Diego Reyes ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

3 Alper Potuk: Yerliler, yabancılar kadar değer görmüyor Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, yerli futbolcuların da en az yabancılar kadar iyi olduğunu ifade etti.

4 Ferudun Niğdelioğlu'nun yasağı kalktı Aziz Yıldırım döneminde tesislere giriş yasağı olan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Ali Koç'un gelişiyle yeniden akreditasyon kartı aldığını açıkladı.

5 Modeste adım adım Galatasaray'a Fransız basını, Modeste'nin Galatasaray transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

6 Galatasaray Tarık'a kulüp arıyor Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı Tarık Çamdal, 1 hafta içinde transfer olmazsa yine sarı-kırmızılı ekipte kalacak.

7 Cocu: Fenerbahçe'yi değiştiriyoruz Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Cocu, sarı-lacivertli ekibin büyük bir değişim içinde olduğunu söyledi.

8 Al Hilal'in Maicon transferi FIFA'lık Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibi, evrak yetişmediği için son anda iptal olan Maicon transferi için FIFA'ya başvuracak.

9 Burak Yılmaz transfer söylentileri hakkında konuştu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Burak Yılmaz, takımında kalmak istediğini ancak transferde her şeyin yaşanabileceğini ifade etti.