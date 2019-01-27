Ç.Rizespor Akhisarspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Ç.Rizespor, sahasında Akhisarspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından, ligin alt sıraları iyice karıştı.

F.BAHÇE 1 SIRA DAHA GERİLEDİ

Rize ekibi, bu galibiyetle 15. sıraya yükselirken, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe 17. sıraya geriledi. Akhisarspor ise haftayı son sırada tamamladı.

AKHİSAR ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI VERDİ

Karşılaşmanın başında Çaykur Rizespor pas yaparak rakip kaleye gitmeye çalışırken, Akhisarspor kaptığı toplarla ve duran toplarla gol aradı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında golü bulan taraf Akhisarspor oldu. Sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan yeni transfer Cocalic'in şutu son olarak Çaykur Rizespor'da Moroziuk'a da çarparak ağlarla buluştu.

COCALİC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Akhisarspor'da golü atan Cocalic, Samudio'ya yaptığı sert müdehale sonucu VAR'a da başvuran Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kartı gördü. İlk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RİZE MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak ve Nakoulma oyuna dahil olurken, Mehmet Uslu ve Abdullah Durak kulübeye çekildi.

Yapılan değişikliklerle ritim kazanan Çaykur Rizespor eksik rakibine karşı büyük bir baskı kurdu. Ev sahibi ekip, 70'te oyuna ikinci yarıda dahil olan yeni transfer Dario Melnjak ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Bu golden 2 dakika sonra Vedat Muriqi'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 82'de Nakoulma ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e getirerek maçta iyice rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor mücadeleyi 3-1 kazandı.