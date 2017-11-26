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Akhisarspor 3 haftadır gole hasret

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 3 haftada gol atamadı

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Akhisarspor 3 haftadır gole hasret

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 3 haftada gol atmayı başaramadı.

SAKATLIKLAR HÜCUM BÖLGESİNİ ETKİLEDİ

Son olarak Medipol Başakşehir ağlarını sarsan yeşil-siyahlılar, üst üste oynadığı Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

Alanyaspor'a 4-0, Göztepe'ye de 2-0 yenilen Akhisarspor, Beşiktaş'la ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, Olcan'ın sakatlığının, Henrique'nin de cezalı oluşunun hücum hattını olumsuz etkilediğini söyledi.

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