Akhisarspor 4 haftadır gole hasret

Süper Lig'de evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 karşılaşmasında ise gol atamadı.

Bu süreçte Aytemiz Alanyasspor'a 4-0, Göztepe'ye de 2-0 yenilen Akhisar, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

UZUN SÜREDİR KAZANAMAMAK FUTBOLCULARI ETKİLEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, haftalardır maç kazanamamanın verdiği özgüven eksikliği ile sahaya çıktıklarını söyledi. Yeni Malatyaspor karşısında ofansif ağırlıklı bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Buruk, "Rakibimiz alanları çok iyi kapattı. Bu kapanmaya karşı üretmekte zorlandık. Uzun süredir galip gelememek futbolcularımızı olumsuz etkiledi" dedi.