Akhisarspor Alanyaspor'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 74. ve 87 dakikada Zeki Yavru ile 77. dakikada Bilal Kısa kaydetti. Zeki Yavru ilk golünü çaprazdan ceza alanının hemen önünden, 2. golünü ise yaklaşık 30 metreden frikikten attı.

Alanyaspor'un tek sayısı ise 65. dakikada Lukas kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından 8 maçlık galibiyet hasreti sona eren Akhisarspor puanını 21 yaparken, 3 maç sonra yenilen Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Akhisarspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.