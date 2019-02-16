Akhisarspor Ankaragücü'yle berabere kaldı

Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor'u ağırladı. Dja Djedje'nin 51. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan sarı lacivertliler, Akhisar'dan golsüz eşitlikle ayrıldı.
Ev sahibinde sarı kart sınırında olan Josue ve Serginho, 23. haftada oynanacak Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Ankaragücü, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 sıra üstüne, 14. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki Akhisarspor ise 18 puanla 18. sırada kaldı.