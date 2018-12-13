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Akhisarspor, Avrupa'ya puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında Akhisarspor, Standart Liege ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde Avrupa'daki ilk puanını aldı.

Akhisarspor, Avrupa'ya puanla veda etti
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Standart Liege ile karşı karşıya geldi.

AKHİSAR İLK PUANINI ALDI

Karşılaşma boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Akhisarspor, aradığı golü ise bir türlü bulamadı. Bu sonucun ardından Avrupa'daki ilk puanını alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Standart Liege ise, 2 farklı yenmesi durumunda gruptan çıkabilecek durumdayken, aldığı 1 puanla Avrupa macerasını noktaladı.

ELENSELER DE İYİ MÜDAECELE ETTİLER

Süper Lig'de iyi kadrolara sahip kulüplerimizin bile Avrupa'da yaşadığı sıkıntılar ortadayken Akhisarspor iyi bir mücadele örneği sergiledi.

Özellikle La Liga devi, Sevilla karşısında gösterdiği iyi performasla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Akigolar, yalnızca sonunu getirmekte problem yaşadı ve Avrupa'ya veda etti.

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