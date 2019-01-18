Akhisarspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Beşiktaş, ikinci yarının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
İLK 11'LER
Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu, Bokila
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
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