Akhisarspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu belirten Ersun Yanal, ellerindeki oyuncuların performansını yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

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Fenerbahçeli taraftar yine üzüldü

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Tarihinin en kötü günlerini geçiren sarı-lacivertlilerde taraftarlar bir kez daha kahroldu.