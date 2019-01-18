Akhisarspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Beşiktaş, ikinci yarının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor
Fatih
Lopes
Caner
Sissoko
Güray
Aykut
Serginho
Onur
Josue
Barbosa
Manu
Beşiktaş
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Mirin
Caner
Atiba
Dorukhan
Lens
Ljajic
Güven
Burak Yılmaz
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20:30
STAT: Spor Toto Akhisar