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Akhisarspor, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Akhisarspor yönetimi, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Akhisarspor, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig‘de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor’da yönetim, Cihat Arslan‘ın görevine son verdi.

Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic‘in yerine takıma Adanaspor ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1’lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Cihat Arslan Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe’yi 9 Aralık 2018’de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nda ise yarı final kapısını araladı.

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