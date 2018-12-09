Akhisarspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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10' Hasan Ali'nin yerden pasına tek vuruş yapan Eljif'in şutu üstten auta gitti.
5' Fenerbahçe maça istekli başladı. Sarı-lacivertliler Mehmet'le kaleyi yokladı ancak kaleci Fatih gole izin vermedi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.
14 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe, üst sıralara tırmanmak için 16. Akhisarspor'u yenmek istiyor. Eğer Akhisarspor kazanırsa sarı-lacivertli takımın puan cetvelinde üzerine çıkacak.
İLK 11'LER
Akhisarspor'un ilk 11'i: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Barış, Slimani