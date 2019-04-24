Akhisarspor finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor’u 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde aynı skorla mağlup eden Akhisarspor, üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ TÜRKİYE KUPASI'NI İSTİYORLAR
Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan maçın tek golünü 36'ncı dakikada Cikalleshi attı. Kupayı geçen sezon tarihinde ilk kez kazanan, bu sezon Süper Lig’de son sırada yer alıp kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, 16 Mayıs’ta Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak finalde Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez şampiyonluk arayacak.
Kupada finale kadar hiç yenilmeyen Akhisarspor’un finaldeki rakibi Galatasaray-Yeni Malatyaspor eşleşmesinin galibi olacak.