Akhisarspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün büyük borç yükü altında olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: 18 farklı kulübe borcumuz var

İngiliz basını, Galatasaray'ın Porto'yo sattığı Telles'in 45 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olacağını yazdı.

Roma Futbol Direktörü Monchi'nin Benfica'yla Anderson Talisca için pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Roma, Talisca için teklif yaptı

La Liga'da 35. hafta karşılaşmaları, dünya futbolunun bir numaralı derbisine sahne olacak. Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez, Katalan kulübünün Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın transferini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Fransız futbolcu Valbuena, Fenerbahçe'de yedek kalmaktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Serie A'da Milan konuk ettiği Hellas Verona'yı 4-1 yenerken, ev sahibinin ilk golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

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Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair-Play ödülünü getirdi

Altınboynuz Spor Kulübü ekibi, ekipmanı olmayan rakibine yardım ettiği için Dünya Fair-Play ödülüne layık görüldü.