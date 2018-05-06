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Akhisarspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
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Akhisarspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis

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