Akhisarspor-Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI TAKİP İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ....

51' GOL... Akhisarspor 1-0 Galatasaray (Manu)

Ayağa paslarla rakip ceza alanına kadar ilerleyen Akhisarspor'da Regattin şık bir pasla Manu'yu araya kaçırdı, kaleciyle karşı karşıya kalan Manu köşeye düzgün vurdu. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.



46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Akhisarspor 0-0 Galatasaray

43' Garry Rodrigues penaltıyı kaçırdı.

42' Köşe gönderinin hemen önünden Sinan Gümüş'ün kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Serginho, Serdar Aziz'i düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

34' Akhisarspor rakibine oranla hücum bölgesinde daha az görünse de geliştirdiği ataklarla oldukça ciddi tehlikeler yaratıyor.

26' Akhisarspor atağında Güray Vural savunma arkasına sarkan Manu'ya doğru uzun bir top gönderdi, kalesini terk eden Muslera topun kontrolünü sağladı.

24' Akhisarspor hızlı atağında Manu, Galatasaray ceza alanı içinde topu aldı. Rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla sert vurdu, Muslera üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

18' Akhisarspor oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Galatasaray daha çok kendi yarı alanında rakibini karşılıyor.

12' Rakip ceza alanı önünde topu alan Manu, hemen sağındaki Regattin'i gördü. Regattin'in sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta Ozan Kabak'ın kafasından seken top ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı.

6' Regattin, penaltı noktasının hemen yakınında sağdan gelen topu röveşata ile kaleye gönderdi. Yere çarpıp yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Muslera, iyi bir reaksiyonla kurtardı ve mutlak golü önledi.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yoluna galibiyetle devam etmek için sahada. 1 maç eksiğiyle Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alan Galatasaray, liderliği geri almak istiyor.

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Serginho, Regattin, Sissoko, Eray, Güray, Manu