Akhisarspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
CİMBOM LİGE DÖNÜYOR
Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya puan tablosunun ilk sırasında girdi. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Galatasaray, moral depoladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor müsabakasını kazanarak, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderliği devralmak istiyor. Galatasaray'da cezalı Younes Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor ise Süper Lig'e iyi başlayamadı. Ege temsilcisi, 5 hafta sonunda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle puan tablosunun dibine demir attı.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Serginho, Sissoko, Regattin Bilal, Güray, Manu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Ndiaye, Onyekur, Emre, Rodrigues, Eren