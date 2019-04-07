Akhisarspor, Göztepe'yi son dakikada yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ve Akhisarspor, İzmir Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Akhisarspor, kritik maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 88. dakikada Abdoul Sissoko'dan geldi.

Sissoko, öte yandan bu sezon ilk golünü attı. Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 24 yaptı ve ligde kalma umutlarını devam ettirdi. 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 27 puan ile 16. sırada kaldı ve haftayı ateş hattında bitirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Erzurum Büyükşehir Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.