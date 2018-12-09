Akhisarspor güle oynaya Fenerbahçe'ye 3 attı

Akhisarspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinden olan Ege ekibi, sarı-laicvertliler karşısında önemli bir galibiyet alarak rakibinin puan cetvelinde üzerine çıktı.

F.BAHÇE'Yİ SON 4 MAÇTA YENDİLER

Geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 maçı kazanan, Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertlileri yenerek tarihi bir başarının altına imza atan Akhisarspor, rakibini yine yendi. Fenerbahçe'yi oynadığı son 4 maçta yenen Akhisarspor, sahasında bu sezon Galatasaray'ı da 3-0 yenmişti.

Bu önemli galibiyetle küme düşme hattından kurtulan Akhisarspor, maç sonunda da galibiyeti taraftarlarıyla doyasıya kutladı.

Fenerbahçe ise 15. haftayı, 14 puanla küme düşme hattında tamamladı.