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Akhisarspor hükmen mağlup sayıldı

PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan Akhisarspor - Beşiktaş maçı hakkında TFF'den açıklama yapıldı.

AKHİSAR HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

GOLLER KARTLAR GEÇERLİ

Öte yandan karşılaşmada atılan kartlar ve gösterilen kartlar geçerli sayıldı.

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