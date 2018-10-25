Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarın tepkilerinden nasibini alanlar arasında Şenol Güneş de yer aldı. Eleştirilere cevap veren Güneş, "Biz mesajları aldığımızı düşünüyorum" dedi.

2 Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım Beşiktaş taraftarının tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Quaresma, "Sorun bensem ayrılırım" dedi.

3 Akhisarspor İspanya'da dağıldı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, Sevilla deplasmanında 6-0 mağlup oldu.

4 Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e sitem Beşiktaş'ın Genk'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında kötü gidişat ilk kez tribünlere yansıdı. Taraftar Şenol Güneş ve öğrencileri aleyhine tezehüratlar yaptı.

5 Beşiktaş evinde Genk'e mağlup oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Belçika'nın Genk ekibine sahasında 4-2 mağlup oldu.

6 Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.

7 Türk takımlarının UEFA'dan kazandığı para Geçen sezon UEFA'nın kulüp organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Konyaspor toplam 68 milyon 326 bin 957 euro gelir elde etti.

8 Ramos hayranını rezil eden tıraş Ramos hayranı bir futbolsever, tecrübeli futbolcunun yüzünü kafasına tıraş ettirmek istedi ancak berber bunu başaramadı.

9 Ozan'ı Comolli bırakmadı Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan Ozan Tufan, Comolli'nin istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden Alman ekibine transfer olamadı.