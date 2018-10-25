Akhisarspor İspanya'da dağıldı

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Sevilla, temsilcimiz Akhisarspor'u ağırladı. 7. dakikada perdeyi açan İspanyol ekibi 6 golle zafere uzandı.
İLK YARIDA 3 GOL ATTILAR
Maça hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada Roque Mesa ile öne geçti. Yenilen gole reaksiyon gösteremeyen Akhisarspor 2 dakika sonra kalesinde bir gol daha gördü, Pablo Sarabia...
Güçlü rakine karşı maça ortak olmaya çalışan Akhisarspor, 35. dakikada Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle yıkıldı. 3-0
DİRENME GÜCÜ KALMADI
İkinci yarıya da ev sahibinin golle başlaması Akhisarspor'u tamamen oyundan düşürdü. (Dakika 50)
Direnci kırılan Akhisarspor, 60. dakikada kalesinde 5. golü gördü.
Geceyi bitiren gol Gabriel Mercado'dang eldi. 67. dakikada sahneye çıkan Mercado, skoru 6,0'a getirdi.
Puansız temsilcimiz Akhisarspor, grubunda sonuncu sırada kaldı.