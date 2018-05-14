Akhisarspor kazandı Osmanlı küme düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Akhisarspor'u konuk etti.

AKHİSAR, SON HAFTAYA BIRAKMADI

Hafta içi Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, ligde kalmak için sahaya çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

Akhisar'ın gollerini 69. dakikada Seleznyov ve 73. dakikada Soner atarken, Kayserispor'un tek sayısı 79'da Kravets'ten geldi.

OSMANLI VEDA ETTİ

Kayserispor'u 2-1 yenen Akhisarspor puanını 39'a çıkararak son hafta öncesi Süper Lig'de kalmayı başardı. Bu sonucun ardından 33 puanlı Osmanlıspor, Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin ardından lige veda eden son takım oldu.

Son hafta Osmanlıspor kazanıp, Konyaspor kaybederse iki takım ligi 36 puanda bitirecek ancak Konyaspor, Osmanlıspor'a karşı ikili averajda üstün olduğu için Ankara ekibinin düşmesi kesinleşti