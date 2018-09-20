Akhisarspor-Krasnodar maçı muhtemel 11'leri

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Saat 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Grubun diğer maçında ise TSİ 19.55'te Sevilla ile Belçika'dan Standard Liege, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

NOT: Maçı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor

Fatih

Lopes

Mustafa Yumlu

Dany

Kadir Keleş

Bilal

Barbosa

Sissoko

Josue

Manu

Seleznov



Krasnodar

Kritsyuk

Martynovich

Spajic

Ramirez

Markov

Claesson

Mamaev

Pereyra

Kabore

Stotsky

Wanderson