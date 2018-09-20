Akhisarspor-Krasnodar maçı muhtemel 11'leri

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.
Saat 19.55'te başlayacak Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Grubun diğer maçında ise TSİ 19.55'te Sevilla ile Belçika'dan Standard Liege, İspanya'da karşı karşıya gelecek.
NOT: Maçı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor
Fatih
Lopes
Mustafa Yumlu
Dany
Kadir Keleş
Bilal
Barbosa
Sissoko
Josue
Manu
Seleznov
Krasnodar
Kritsyuk
Martynovich
Spajic
Ramirez
Markov
Claesson
Mamaev
Pereyra
Kabore
Stotsky
Wanderson