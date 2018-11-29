Akhisarspor, Krasnodar'a da yenildi

1 Sarpsborg-Beşiktaş - CANLI SKOR Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor.

2 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

3 Funes Mori'den mest eden rövaşata golü Bir dönem Süper Lig'de Eskişehirspor forması giyen Funes Mori, Meksika ekibi Monterrey'e galibiyeti getiren golü, harika bir rövaşatayla attı.

4 Serdar Aziz'e 3 maç ceza Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Serdar Aziz'e 3 maç men cezası verildi.

5 Yusuf Namoğlu: Hakemler VAR protokolüne uymadı MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilmesi Galatasaray'a özel değil. Daha önce de hakemleri dinlendirdik" şeklinde konuştu.

6 Philadelphia taraftarları: Kendall maçlarımıza gelmesin NBA takımlarından Philadelphia 76 ers'ın sahasında aldığı ilk mağlubiyetin faturası, maçı izlemeye gelen ünlü model Kendall Jenner'a kesildi.

7 Ramil Guliyev: Askerlik çok güzel Askerlikle spor hayatının birbirine benzediğini söyleyen Ramil Guliyev, "Askerlik yapmak çok güzeldi, benim için sıkıcı olmadı" dedi.

8 Güney Koreli futbolcunun talihsiz sakatlığı Güney Kore K Lig Challenge'ta Daejeon Citizen ile Gwangju FC karşı karşıya geldi. Maçta Güney Koreli futbolcu Lee Seung-Mo'nun boynu kırıldı.

9 Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.