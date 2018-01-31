Akhisarspor, kupada Kayseri'yi son dakikada devirdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kayserispor'u konuk etti.

AKHİSAR TEK GOLLE KAZANDI

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Akhisarspor, 89. dakikada bulduğu golle Kayserispor'u 1-0 yendi ve yarı final için avantajı eline aldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk galibiyetini alan Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Eray Ataseven kaydetti.

Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, maçın son bölümlerinde hakem Özgür Yankaya'ya yaptığı itirazların ardından tribüne gönderildi. Kayserispor, rövanş maçında 7 Şubat tarihinde sahasında Akhisarspor'u konuk edecek ve yarı finale yükselecek takım belli olacak.