Akhisarspor kupada Ümraniyespor'a karşı avantajlı

Beşiktaş Bentaleb için Schalke ile görüştü

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başarılı futbolcu "20 senedir Kadıköy'de kaybetmedik. İnşallah bu devam eder." dedi.

Galatasaray devre arasında Al İttihad'a 9 milyon euroya sattığı Rodrigues'in 5 milyon euroluk transfer ücretini henüz alamadı.

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic, sözleşmesinde bulunan maç sayısını doldurdu. Böylece siyah-beyazlı takım Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda kaldı.

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karadeniz ekibine Larin ve bir miktar bonservis bedeli önerdi.

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Cengiz Roma'ya rest çekti

Roma'da yıllık 800 bin euroya oynayan temsilcimiz Cengiz Ünder, maaşına zam yapılmasını istedi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Ya ücretini iki katına çıkarırsınız ya da takımdan ayrılır" dedi.