Akhisarspor, Okan Buruk'la anlaşamadı

Okan Buruk, Akhisarspor'un başında tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Akhisar aynı zamanda gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde de oynama hakkı kazandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Akhisarspor ise takıma tarihi bir başarı kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı.

Sözleşmesi sona eren başarılı teknik adamla masaya oturan yönetimin yeni sezon için yapılan değerlendirme toplantısında uzlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Yılın en başarılı isimlerinden biri olan Okan Buruk ve ekibinin takımda kalması konusunda taraftarların sosyal medya üzerinde büyük bir baskısı var.