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Akhisarspor Okan Buruk'un görüşmesini erteledi

Gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk'un akıbeti yapılacak son görüşme ile belli olacak.

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Akhisarspor Okan Buruk'un görüşmesini erteledi

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la yapacağı görüşme ertelendi. Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor.

2 KAT ZAM İSTEDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Yönetimin Buruk'a yıllık ücretine kulüp prensipleri gereği yüzde 10 zam yapmayı önerdiği öğrenildi. Akigo'yu tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan 44 yaşındaki teknik adamın ise ücretine 2 kat zam istediği iddia edilmişti.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterip lig öncesi şampiyon Galatasaray'la Süper Kupa finali oynayacak Akhisar, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak.

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