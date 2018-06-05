Akhisarspor Okan Buruk'un görüşmesini erteledi

1 Futbolculara eşek arısı saldırınca maç durdu Brezilya Serie D Ligi’nde Altos’la Nacional-AM arasında oynanan maç eşek arılarının saldırısı yüzünden 6 dakika durdu.

2 Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un Ülker Stadı'nda alacağı mazbata törenine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

3 Maaşını alamayan Talisca Beşiktaş'a imza atmadı Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanamadığı Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpten ödemelerini alamadığı için imza atmaya yanaşmadığı öğrenildi.

4 Leicester City, Abdülkadir Ömür'ü istiyor İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon stelini (155 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

5 F.Bahçe Damien Comolli ile anlaştı Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli bu akşam İstanbul'a gelecek.

6 Messi'ye İsrail tepkisi Messi'li Arjantin'in Kudüs'te İsrail ile hazırlık maçı yapacak olması, başta Filistinliler olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

7 Şenol Güneş, Pepe ve Adriano'yu bırakmıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Adriano'nun satılmasını istemiyor. Tecrübeli teknik adam, "Onlar bu takımın bel kemiği" dedi.

8 Galatasaray Serkan Kırıntılı'yı transfer ediyor Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray'ın, Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı'yı transfer edeceği öğrenildi.

9 Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi Başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, kafa dağıtmak için kızı Yaz ve yakın dostlarıyla birlikte Kandilli Sevda Tepesi’ne çıktı.