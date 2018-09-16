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Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında galibiyet alamayan Akhisarspor, Boşnak teknik adam Safet Susic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı
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Akhisarspor yönetimi konu hakkında resmi açıklamayı yarın noterden yapılacak fesih sözleşmesi sonrası duyurmayı planlarken diğer taraftan yeni Teknik Direktör arayışlarına başladığı bildirildi.

5 MAÇTA 2 PUAN TOPLAYABİLDİ

Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susic ile çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2 puan topladı ve ligin dibinde yer aldı.

TOPLANTI SONRASI KARAR ALINDI

Son olarak dün Afyon’da oynanan MKE Ankaragücü maçı mağlubiyeti sonrası Afyon’da acil bir toplantı yapan Akhisarspor yönetimi, Boşnak teknik adam ile yollarını ayırdı.

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