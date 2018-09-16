Akhisarspor, Safet Susic ile yollarını ayırdı

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

İngiliz basınındaki iddialara göre Jose Mourinho, Mesut Özil'in durumunu takip ediyor ve ocak ayında transfer teklifine hazırlanıyor.

Celta Vigo'nun teknik adamı Antonio Mohamed, disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce kadro dışı bırakılan Emre Mor'un çok çalıştığını ve yakında 11'de olacağını ifade etti.

Barcelona'nın yıldızı Messi, penaltı vuruşlarında eksik olduğunu ve kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Konyaspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada "Dürüst olmak gerekirse şanslıydık. Rakibin pozisyonlarını düşününce bunu söyleyebiliriz." dedi.

1 Ibrahimovic'ten enfes gol ABD MLS'te LA Galaxy forması giyen Ibrahimovic, yine çok konuşulacak bir gole imza attı.

2 Şenol Güneş: Fatih Terim hakkında konuşmayacağım Şenol Güneş, Fatih Terim'in "Fikstürü TFF ile ayarladık" açıklamasının sorulması üzerine, "Kişilerle değil, fikirlerle işim var" şeklinde cevap verdi.

3 Negredo Al Nasr'a transfer oldu Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.

4 Fenerabahçe derbi öncesi Konyaspor'u yendi Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

5 Ronaldo attı, Juventus kazandı Juventus, İtalya Seri A'nın 4. hafta maçında Sassuolo'yu Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

6 Comolli: Ozan Tufan çok çalışmalı Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, daha önce çalıştığı dünya yıldızlarının çok çalışkan olduğunu ve Ozan Tufan'ın da bu isimleri örnek alması gerektiğini söyledi.

7 Antonio Mohamed: Emre Mor ilk 11'e dönecek Celta Vigo'nun teknik adamı Antonio Mohamed, disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce kadro dışı bırakılan Emre Mor'un çok çalıştığını ve yakında 11'de olacağını ifade etti.

8 Türk boksör Şükrü Altay kıtalararası altın kemeri kazandı Almanya'da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Gürcü rakibi Geriso Aduashvili'yi nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu.

9 Mourinho Mesut'u istiyor İngiliz basınındaki iddialara göre Jose Mourinho, Mesut Özil'in durumunu takip ediyor ve ocak ayında transfer teklifine hazırlanıyor.