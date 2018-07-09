Akhisarspor, Serginho'ya imza attırdı

Gelecek sezon tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Akigo'da top koşturan Brezilyalı oyuncu ile yeniden anlaşıldı.

ERZURUM KAMPINA KATILACAK

Daha önce ailevi sebepler nedeniyle Brezilya'da kalacağını bildiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti. Geçen sezon transfer olduğu Akhisarspor'da 22 lig, 4 Türkiye Kupası maçında 5 golle oynayan Serginho, Erzurum kampına katılacak

TEK HAZIRLIK MAÇI ANKARAGÜCÜ'YLE OYNACAK

Dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e imza attıran yeşil-siyahlılarda başkan Hüseyin Eryüksel, adı geçen Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Akhisarspor, Erzurum kampındaki tek hazırlık maçını 14 Temmuz'da Ankaragücü'yle oynayacak.