Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Arslan'ın saha içinde futbolcularla kısa toplantısının ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapıldı.

Akhisarspor, Sevilla maçına hazır - VİDEO

İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların yarı sahada çift kale maç yaptığı ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Akhisarspor, Sevilla maçına hazır Sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany ve Regattin ile Sevilla maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Seleznov çalışmada yer almadı. Sakatlığı geçen Serginho ise sahada koşulara başladı.