Akhisarspor son dakika golüyle kazandı

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a tepki Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor maçında "Fikret Orman paralar nerede?", "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratlar yaparak yönetime tepki gösterdi.

2 Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken ıslıklandı.

3 Semih Özsoy'dan Terim'e: Sözlerimizin arkasındayız Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, yaptığı açıklamada Fatih Terim'e göndermede bulundu ve "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" dedi.

4 Beşiktaş evinde Sivasspor'a kaybetti Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, zirvedeki rakiplerinin 3 puan aldığı haftayı puan alamadan kapattı.

5 Fenerbahçe 6 maç sonra kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2 kez maç kazandı.

6 Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne Kaşımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Mbaye Diagne'nin 12 golü bulunuyor. Performansıyla göz dolduran Senegalli golcü, şimdiden 3 büyüklerin transfer listesine girmeyi başardı.

7 Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz topun ağzında Karadeniz basını, Trabzonspor yönetiminin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la yollarını ayıracağını iddia etti.

8 Ersan 31 yaşında antrenör oldu Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı. Gülü, futbol kariyerini Whittlesea United takımında oyuncu-antrenör olarak sürdürecek.

9 Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor Malatyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.