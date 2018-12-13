Akhisarspor-Standard Liege maçı muhtemel 11'leri

Temsilcimizin tek hedefi Avrupa'ya galibiyetle veda etmek. Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Sissoko, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur
Standart Liege: Ochoa, Vanheusden, Kosanovic, Uche, Cimirot, Fai, Bastien, Laifis, Emond, Oulare, Lestienne