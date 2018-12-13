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Akhisarspor-Standard Liege maçı muhtemel 11'leri

Avrupa Ligi'ne veda eden Akhisarspor, son maçında Standard Liege'i konuk ediyor.

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Temsilcimizin tek hedefi Avrupa'ya galibiyetle veda etmek. Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Sissoko, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Regattin, Josue, Barbosa, Onur

Standart Liege: Ochoa, Vanheusden, Kosanovic, Uche, Cimirot, Fai, Bastien, Laifis, Emond, Oulare, Lestienne

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