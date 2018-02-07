Akhisarspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor, ilk maçta 1-0 yenildiği Akhisarspor'u Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda konuk etti.

AKHİSARSPOR YARI FİNALDE

Süper Lig'de 12 maçtır kazanamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Akhisarspor'a turu getiren golleri 25. dakikada Soner Aydoğdu ve 69. dakikada Eray Ataseven kaydetti.

Kayserispor'da Artem Kravets'ın 36. dakikada ve Asamoah Gyan'ın 90+2. dakikada penaltıdan attığı goller, tur için yeterli olmadı. Öte yandan Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Akhisarspor, yarı finalde Galatasaray - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.