Akhisarspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kasımpaşa'ya konuk olan Akhisarspor, ilk maçta 3-1'lik skorla devirdiği rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Akhisarspor, bu sezon da yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Karşılaşmada Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Helder Barbosa ve 84. dakikada Serginho kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 37. dakikada Fode Koita'dan geldi. Akhisarspor, yarı finale Ümraniyespor ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar 2-3 veya 4 Nisan, rövanş maçları ise 23-24 vea 25 Nisan tarihlerinde oynanacak.