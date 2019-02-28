Akhisarspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

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Nabil Dirar: Taraftarımız beni şaşırtıyor

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Nabil Dirar, Kulüp kanalına yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız beni şaşırtıyor. Kötü bir sezon geçiriyoruz ama onlar hep arkamızdalar." dedi.