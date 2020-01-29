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Akhisarspor, Yılmaz Vural'la anlaştı

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

| AA
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la anlaştı
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

AKHİSAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ 

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

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Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız." dedi.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmıştı. 

Yılmaz Vural'ın şu zamana kadar çalıştırdığı takımların listesi şöyle:

Malatyaspor (1986-1987)

Antalyaspor (1988-1989)

Samsunspor (1989-1990)

Bursaspor (1989-1990)

Karşıyaka (1990-1991)

Adanaspor (1991)

Bursaspor (1991-1993)

Gaziantepspor (1993-1994)

Eskişehirspor (1995-1996)

Sarıyer (1996-1997)

Trabzonspor (1997-1998)

Gençlerbirliği (1997-1998)

Konyaspor (1998-1999)

Çanakkale Dardanelspor (1999)

Bursaspor (1999-2001)

Denizlispor (2000-2001)

Diyarbakırspor (2001-2002)

Adanaspor (2003-2004)

Çaykur Rizespor (2004)

Ankaragücü (2005)

Antalyaspor (2005-2007)

Manisaspor (2008)

Kocaelispor (2008-2010)

Kasımpaşa (2009-2011)

Konyaspor (2011)

Sakaryaspor (2012)

Sanica Boru Elazığspor (2013)

Mersin İdman Yurdu (2013-2014)

Osmanlıspor (2014-2015)

Karabükspor (2014-2015)

Gençlerbirliği (2015-2016)

Adana Demirspor (2016)

Göztepe (2017)

Giresunspor (2018)

Eskişehirspor (2018)

Adana Demirspor (2018-2019)

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