Akhisarspor'a transfer yasağı getirildi

Akhisarspor'a, Süper Lig dönemindeki yabancı futbolcularına olan yaklaşık 2 milyon euroluk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildiği öğrenildi.

2 MİLYON EURO BORÇ

Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor.

Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden büyük gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı.