Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini isteyen taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen, sabredin" şeklinde cevap verdi.

Şenol Güneş tarafından derbide oyundan alınan Portekizli Quaresma, yine agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonradan oyuna soktuğu Larin'i sert bir dille eleştirdi. Güneş, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu" dedi.

Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışladığı için FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi oldu.

Beşiktaş derbisinde Ayew'in golünde ortayı yapan Hasan Ali Kaldırım, 2018 yılında Avrupa'nın en çok asist yapan sol beki oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından Akhisar'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da, Fatih Terim oyuncularını sert bir dille uyardı.

1 Ali Koç'tan Ersun Yanal tezahüratlarına cevap Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini isteyen taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen, sabredin" şeklinde cevap verdi.

2 Şenol Güneş Larin'e 'ezik' dedi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonradan oyuna soktuğu Larin'i sert bir dille eleştirdi. Güneş, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu" dedi.

3 Hasan Ali Avrupa'da zirvede Beşiktaş derbisinde Ayew'in golünde ortayı yapan Hasan Ali Kaldırım, 2018 yılında Avrupa'nın en çok asist yapan sol beki oldu.

4 Caner Erkin kırmızı kart gördü Derbi sonrası Fırat Aydınus'a itirazlarını sürdüren Caner Erkin kırmızı kartla cezalandırıldı.

5 Oyundan alınan Quaresma sinirlendi Şenol Güneş tarafından derbide oyundan alınan Portekizli Quaresma, yine agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

6 Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin son dakikalarında Ayew'le Atiba arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi.

7 Erzurumsporlu Thy'ye Fair Play ödülü verildi Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışladığı için FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi oldu.

8 Yılın futbolcusu Modric oldu Dünya Kupası'nda gösterdiği etkili performans ile son dönemin gözdesi olan Modric, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu oldu.

9 Beşiktaş, Kayserispor maçını Kayseri'de oynamak istiyor Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı Kayseri'ye alınabilir.